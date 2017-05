Noord-Korea heeft een ongeïdentificeerd projectiel afgevuurd. Dat heeft het Zuid-Koreaanse leger gemeld aan persbureau Reuters.

Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Het projectiel zou zondagnamiddag plaatselijke tijd afgevuurd zijn vanop een locatie in de buurt van Pukchang. Meer details werden voorlopig niet gegeven.

Dadelijk meer.