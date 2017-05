En daar is Bart Van den Bossche weer in Familie

Chris Van Tongelen (48) maakt binnenkort opnieuw zijn opwachting in de VTM-reeks Familie.

De acteur en zanger van De Romeo’s verdween als Bart Van den Bossche in de zomer van 2015 uit het verhaal, omdat Van Tongelen de opnames niet langer kon combineren met zijn verblijf in de States met stiefzoon Ian Thomas.

Afgelopen winter verscheen de doodgewaande Bart van den Bossche dan toch weer in de serie, om in februari opnieuw naar het buitenland te vertrekken. Maar Van Tongelen blikt momenteel in de opnamestudio’s in Boortmeerbeek nieuwe afleveringen in.