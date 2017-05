Iconische Kraftwerk zorgt voor magie in Koningin Elisabethzaal

Kraftwerk streek zaterdagavond eindelijk neer in de Antwerpse Koninging Elisabethzaal voor de eerste twee van acht concerten waarbij ze hun recentste acht platen integraal live opvoeren, en daarbij gebruik maken van spectaculaire 3D-projecties. Het resultaat? Shows die niet te vergelijken zijn met eender welk ander concert dat je eerder in je leven hebt gezien.

Op een moment dat popmuzikanten nog volop in de weer waren met The Beatles na te bootsen, verzonnen vier Duitsers uit Düsseldorf het geluid van de toekomst. Halverwege de jaren zeventig componeerde Kraftwerk al muziek voor de eenentwintigste eeuw. Niet met gitaren, zoals de traditie op dat moment voorschreef. Maar met zelfgebouwde synthesizers, instrumenten waar het grote publiek op dat moment nauwelijks het bestaan vanaf wist. De invloed van Kraftwerk op de volgende generaties muzikanten was –ongeacht het genre- nauwelijks te becijferen, en ook vandaag klinkt de muziek van de band nog steeds briljant en eigentijds. Nieuwe platen maken deze fab four intussen niet meer, maar ze slagen er wel in hun jongste acht platen (de eerste drie hebben ze uit hun eigen geschiedenis geschreven) keer op keer opnieuw te definiëren.

Foto: Koen Bauters

Ondanks het feit dat de leden –met Ralf Hütter als enige original- bijna twee uur lang onbewogen achter hun laptops staan, zijn concerten van Kraftwerk buitengewoon opwindend. Dat klinkt als een paradox, maar de aanwezigheid van échte muzikanten is bij Kraftwerk enkel in theorie van belang. Dat geldt nog meer voor de 3D-optredens, waar je aandacht niet alleen door de poëtische visuals op de videoschermen wordt getrokken, maar je ook om de haverklap moet uitwijken voor cijfers, letters en ruimtetuigen die je voortdurend om de oren lijken te vliegen.

3D-bril

Ook in de Elisabethzaal was het buitengewoon grappig om een zaal vol mensen uit hun dak te zien gaan met een 3D-bril op de neus. Het zorgde ervoor dat deze concertervaring iets individueler werd dan je van reguliere optredens gewend bent. In deze setting zat je –létterlijk- in de muziek.

Publiek op verkeerde been

Hoewel heel wat fans fanatiek genoeg zijn om kaartjes te kopen voor àlle optredens van deze The Catalogue 1 2 3 4 5 6 7 8-concertreeks, is dat niet écht de bedoeling. Per concert speelt de band naast de plaat in kwestie ook een royale greep greatest hits, die telkens in grote lijnen dezelfde blijft. Maar dat doet uiteraard niets af aan de magie van de live-ervaring zelf. Amper een uur nadat Kraftwerk met Autobahn de spits had afgebeten, stond de groep na een uurtje pauze alweer op het podium voor Radio-Activity, een plaat uit 1975 en misschien wel de meest experimentele uit de discografie. Wellicht daarom werd het publiek eerst op het verkeerde been gezet met een copieuze portie uit het iets recentere Computer World. Een slimme zet, want zelfs de allerjongstrn slaakten een zucht van herkenning toen ‘Computerlove’ passeerde, al was het maar door de reprise van Coldplay.

Foto: Koen Bauters

Maar na het statisch geluid van ‘Geiger Counter’ was het tijd voor de plaat van de avond. De iconische titelsong was meteen een schot in de roos. De overige songs klonken meer gesloten en minimalistisch. Bovendien hielden ze vaak een trager ritme aan. Daardoor voelde het eerste deel van de set meer als een luistertrip aan, dan als een concert. Mochten de 3D-projecties niet zo overweldigend en dromerig zijn geweest, dan had je nog het liefst met je ogen dicht geluisterd. Dat werd anders eens de hits werden aangesneden. ‘Autobahn’ – waarbij je het gevoel had zélf over de Duitse snelweg te scheuren in die oude Volkswagen kever.

‘Tour De France’

Ook briljant: de bloedstollende beeldpoëzie waarvan ‘Trans Europe Express’ en ‘Tour De France’ vergezeld werden. De beelden in grofkorrelig zwart-wit ademden een lang vervlogen verleden uit, maar de technologie waarmee ze vertoond werden was hypermodern.

Dat retro-futurisme zat ook in de muziek, wat meteen verklaarde waarom je toch gepakt werd door deze uit computers ontsproten muziek: je voelde er een hart in kloppen. Dat was zelfs zo toen de band zich liet vervangen door showroomdummies tijdens ‘The Robots’, meteen één van de vele hoogtepunten uit deze voorstelling, waar verleden en toekomst nauwelijks van elkaar te onderscheiden waren.

Want laat ons wel de essentie niet uit het oog verliezen: dit was veel meer dan zomaar een optreden. In het Duits hebben ze daar een mooi woord voor. Gesamtkunstwerk. En dat is het minste dat je van dit concert kon zeggen: dat het een kunstwerk was.

Foto: Koen Bauters

Foto: Koen Bauters

Foto: Koen Bauters