Dumoulin na Nederlandse triomf: “Er wachten me nog grote gevechten”

De Nederlander Tom Dumoulin heeft opgeroepen tot kalmte nadat hij in de veertiende rit van de Giro Nairo Quintana aftroefde. De roze trui zit nu iets steviger rond de schouders van de Maastrichtenaar.

“Zoals ik al zei voor de start: dit was een rit die mij echt lag”, reageerde Dumoulin op zijn triomf. “Een hele dag rustig op het vlakke en dan een half uurtje full gas op de klim.”

En of de Nederlander volle gas gaf. Hij reed maar tien seconden trager naar boven dan de ontketende Marco Pantani dat deed in 1999. De Italiaan werd enkele dagen later uit de Giro gezet voor te hoge hematocrietwaarden. “Ik had het idee dat we hard naar boven reden, maar zo hard? Neen dat niet. Ik heb deze klim op voorhand niet verkend. Geen enkele eigenlijk, maar ik kende deze klim wel. In 2014 kwam de Giro hier ook al eens boven. Ik weet nog dat mijn ploegmaat Albert Timmer hier nipt de ritzege verloor aan Battaglin.”

De inwoner van het Belgische Kanne oogde heel rustig op de persconferentie. En dat is hij innerlijk ook. “Ik droeg eerder in de Vuelta en de Giro al eens de leiderstrui. Ik leerde eruit dat het in een grote ronde afhangt van details, maar ook dat je nooit mag panikeren. Ik heb tot dusver nog geen enkel stressmomentje gekend.”

Les geleerd uit Vuelta 2015

Dat gebeurde ook niet tijdens de aanvallen van Quintana. “Ik kon zijn versnelling niet volgen. Het was een straffe aanval. Maar ik wist dat achter mij renners als Pinot in de problemen kwamen. Ik reed zo snel als ik kon naar de finish zonder mij te vergalopperen. Toen ik Quintana te pakken had, wilde ik graag de ritzege pakken, maar vooral zo veel als mogelijk tijd winnen op de jongens die achter ons waren. Ik hield wel nog wat reserve voor de sprint met het oog op die bonificatieseconden. Toen ik door de oortjes hoorde dat Quintana moest lossen, gaf dat geen extra boost. Ik was toen al bezig met het maximum te geven.”

“Mijn ritzege en extra voorsprong is leuk, maar ik weet dat de cols in de derde week heel wat anders zijn dan hier”, zegt Dumoulin. “Van Quintana is geweten dat zijn derde week in een grote ronde altijd zijn beste is, terwijl ik dat nog moet bewijzen. Als ik één grote les leerde uit de Vuelta 2015 waar ik op de voorlaatste dag de eindzege verloor, dan is dat je de eindzege in een grote ronde pas binnen hebt wanneer je op het hoogste trapje van het eindpodium staat. Ik wist dat toen ook al, maar had aan het slot de goede benen niet meer. Dat kan ook in deze Giro opnieuw gebeuren. Ondanks ik er goed voor sta en we bijna aan de slotweek beginnen, is deze Giro wat mij betreft nog niet eens halfweg. Er wachten mij nog grote gevechten volgende week. We zijn nog heel ver van huis.”