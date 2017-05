1.000 Antwerpenaren lopen vanavond mee in parade op Linkeroever

Linkeroever - Een parade met 1.000 deelnemers en 1.000 toeschouwers zal vanavond vanaf 22 uur te bekijken zijn op het Frederik Van Eedenplein op Linkeroever, ter hoogte van de Boeienweide.

Het project is een happening van beeldend kunstenaar Thomas Verstraeten en een ode aan Antwerpen en haar bewoners. De optocht moet een feestelijke gebeurtenis worden waarin de stad zichzelf in al haar glorie kan tonen in één beeld.

Er zullen 1.000 Antwerpenaren te zien zijn met de meest uiteenlopende achtergronden: mensen met een Aldi-tas, met een golden retriever aan de leiband, politieagenten, vrouwen op mannenfietsen, pizzajongens,…

‘De parade van mannen, vrouwen en diegenen die in de verte op vliegen lijken’ draait rond één gebeurtenis: de filmopname van een grote optocht waarin een bonte verzameling Antwerpenaren en bezoekers samen optrekken.

De gebeurtenis is live te volgen via ATV.