Dubbeltwee Vandenbussche-Colpaert naar halve finales op EK roeien

Tristan Vandenbussche (Brugse TR) en Marlon Colpaert (KRSN Oostende) hebben zich zaterdag op het EK roeien voor junioren in het Duitse Krefeld in hun dubbeltwee via de herkansing geplaatst voor de halve finales.

De West-Vlamingen nestelden zich in hun tweede kansrace meteen aan de leiding en gaven de koppositie ondanks het felle aandringen van het Bulgaars duo Neykov-Petrov niet meer uit handen.

Benjamin De Catelle bleef daarentegen wel op zijn EK-honger zitten. De Gentse skiffeur finishte in zijn herkansingsrace pas als derde, en niet in de vereiste top twee. Bijgevolg moet De Catelle op de slotdag van het EK in de plaatsingsrace voor de C- of D-finale aan de slag, waarin hij nog maximaal een 13e plaats op 24 skiffeurs uit de brand kan slepen.

Uitslag:

Junioren jongens:

Dubbeltwee: 17 teams, vier herkansingen, eerste twee plaatsen zich voor de halve finales.

Derde herkansing:

1. VANDENBUSSCHE - COLPAERT (BEL) 6:55.31

2. Neykov - Petrov (Bul) 6:56.14

3. Cas - Puhek (Sln) 6:59.83

4. Erlmoser - Auerbach (Oos) 7:00.18

