Casteels en Wolfsburg moeten barrages voor degradatie spelen, Thorgan Hazard aan het kanon

Wolfsburg en zijn Belgische doelman Koen Casteels zijn op de allerlaatste speeldag van de Bundesliga veroordeeld tot het spelen van barrages om het behoud. Ze belandden in extremis nog op de zestiende plaats na dramatisch verlies bij Hamburg SV. Borussia Dortmund stelde via een spectaculaire 4-3 zege de derde plek en de daaraan verbonden rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League veilig. Thorgan Hazard stond aan het kanon bij Mönchengladbach, maar kon zijn team niet voorbij rode lantaarn Darmstadt helpen.

Op de laatste speeldag van de Bundesliga waren zo goed als alle prijzen al uitgedeeld. Bayern München was al een tijdje kampioen, RB Leipzig had de tweede plek al binnen.

De strijd om de derde plek lag wel nog open, met Borussia Dortmund en Hoffenheim die met evenveel punten aan de laatste speeldag startten. Hoffenheim kwam thuis echter niet voorbij Augsburg, terwijl Borussia Dortmund wel kon winnen van Werder Bremen in een spektakelrijke wedstrijd. De partij eindigde op 4-3, het winnende doelpunt van Pierre-Emerick Aubameyang viel in de allerlaatste minuut. Door die treffer wordt hij met 31 goals topschutter van de Bundesliga.

Onderaan waren Ingolstadt en Darmstadt al zeker van degradatie, maar in de match tussen Hamburg en Wolfsburg werd in een rechtstreeks duel beslist wie naar de barrages voor degradatie moest. Koen Casteels stond in de basis bij de Wolven, die na 23 minuten op rozen zaten toen Knoche de 0-1 tegen de touwen knikte. Kostic maakt echter gelijk en in de 88ste minuut slaagde de jonge invaller Luca Waldschmidt er zowaar in de 2-1 voorbij Casteels te koppen. Wolfsburg en Casteels zijn nu veroordeeld tot een dubbele match tegen de derde van de 2. Bundesliga.

Thorgan Hazard stond aan het kanon voor zijn club Mönchengladbach tegen rode lantaarn Darmstadt, maar kon zijn team niet de zege bezorgen. De Rode Duivel brak de match open met een indraaiende voorzet die door niemand geraakt werd maar zomaar in de verste hoek draaide. Een leuke comeback voor de jongere broer van Eden, die anderhalve maand aan de kant gestaan had met een knieblessure. Schipplock zorgde even later echter voor de gelijkmaker. Raffael stelde meteen erna orde op zaken maar in de allerlaatste minuut griste de degradant via Heller nog een puntje mee bij Hazard en co. M’Gladbach eindigt negende na een teleurstellende seizoen.