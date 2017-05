Club Brugge mist geblesseerde José Izquierdo tegen AA Gent

Brugge - Club Brugge neemt het zondagnamiddag (14u30) op de slotspeeldag van de play-offs zonder José Izquierdo op tegen AA Gent. De Colombiaan is “door blessure” niet opgenomen in de selectie van blauw-zwart, zo meldt de club zaterdag.

De Gouden Schoen ging donderdag samen met zijn ploegmaats met 2-1 kopje onder bij KV Oostende. Daardoor is de inzet van het duel tegen de Buffalo’s de tweede plaats in play-off 1 en het ticket voor de derde kwalificatieronde van de Champions League dat eraan verbonden is. Club Brugge heeft voor eigen publiek genoeg aan een gelijkspel tegen AA Gent, dat donderdag wel vertrouwen tankte met een overtuigende 5-2 zege tegen Zulte Waregem.

Michel Preud’homme kan verder ook niet rekenen op de geblesseerden Laurens De Bock, Tomás Pina en Abdoulay Diaby. Claudemir kijkt tegen een schorsing aan nadat hij tegen KV Oostende zijn derde gele kaart pakte. Benoît Poulain is wel opgenomen in de selectie. De Franse verdediger is hersteld van zijn kuitblessure. Zijn kompaan achterin Bjorn Engels, out tegen KV Oostende wegens ziekte, is er ook opnieuw bij.