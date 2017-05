Mannen gaan met elkaar op de vuist op straat: vier arrestaties

Mortsel - In de Edegemsestraat in Mortsel is zaterdagmiddag een zware vechtpartij uitgebroken tussen enkele mannen. Dat bevestigt de politie.

De politie werd opgeroepen omdat er een bebloed persoon met een mes rondliep op straat. Ter plaatse bleek dat er een stevige knokpartij had plaatsgevonden tussen enkele mannen, bekenden van de politie. Het gaat om twintigers en dertigers die volgens onze informatie onder invloed waren van drank en drugs.

“Het beschreven mes werd bij de vechtpartij niet gebruikt”, zegt commissaris Johan Wonnink van de politiezone Minos.

Vier betrokkenen werden opgepakt en bestuurlijk aangehouden. Ze zullen in de loop van de namiddag in verspreide orde vrijgelaten worden en worden binnenkort opnieuw verhoord.

Niemand moest verzorgd worden in het ziekenhuis.

Zwaarbewapende politie

Getuigen zagen dat de politie zwaarbewapend was. Dat had echter niet te maken met de vechtpartij maar was een gevolg van een andere politieactie.