Deze Vlamingen doen wat iedereen wil, maar niemand durft: ontslag nemen voor een huwelijksreis waarvan ze het einde nog niet kennen

In augustus traden Dimitri O en Sarah Vleminckx in het huwelijk. Als honeymoon kozen de Antwerpenaren niet voor een weekje Tenerife of tien dagen Dominicaanse Republiek, maar trokken de twee in november naar Zuid-Amerika. Intussen zijn ze al maanden op reis en ze weten nog niet waar hun trip zal eindigen.

Dimitri (31) vroeg zijn vriendin Sarah (29) ten huwelijk door haar een blog te tonen, een lege blog die zou dienen om alle avonturen op hun huwelijksreis in neer te pennen. In november was het eindelijk zover en vertrokken de twee tortelduifjes samen op reis naar Zuid-Amerika, zonder concreet plan en zonder einddatum.

Foto: ISOPIX

Suzy

Op hun reis, die nu al meer dan een halfjaar duurt, hebben de twee gezelschap van Suzy, een Landrover die ze vorig jaar kochten en waar ze lang aan gesleuteld hebben om haar voor te bereiden op de grote reis. “Op onze trouw hebben we voor het eerst met onze Land Cruiser gereden”, legt Sarah uit. “Het was onze ceremoniewagen en we hebben hem ook voor de fotoshoot gebruikt.”

Foto: ISOPIX

Hun dromen uitstellen wilde ze niet. “We hadden het al gepraat over toekomstplannen en over hoe we de fout niet wilden maken om onze dromen uit te stellen.”

“We dachten wel al aan kinderen en aan een eigen huis,” gaat Dimitri verder, “maar tegelijk vonden we dat we die grote reis nu moesten maken. Nu we nog geen verplichtingen hebben.”

Foto: Kris Van Exel

Ontslag

Zo gezegd, zo gedaan: Sarah nam ontslag en zegde haar job in HR vaarwel en Dimitri zou onderweg aan de slag proberen te blijven als ‘digitale nomade’, zoals hij zichzelf graag noemt.

Foto: ISOPIX

Op 8 november 2016 vlogen Dimitri en Sarah naar Buenos Aires. De twee leven van dag tot dag, legt Sarah uit. “Ons initiële plan was om van Ushuaia in Argentinië naar Montreal in Canada te reizen. Maar na anderhalve maand kwamen we in Chili aan en hebben we onze plannen gewijzigd. We wilden eerst de Pan-American Highway in zes maanden van zuid naar noord afleggen, maar dat zou betekenen dat we véél kilometers per dag moesten doen. En dat was niet de bedoeling van onze reis.”

Foto: ISOPIX

Op dit moment weten ze nog niet waar of wanneer hun trip zal eindigen. “We keren terug naar België als ons geld op is,” aldus Dimitri, “of als we er zin in hebben. Vrijheid is een deel van de hele ervaring.”