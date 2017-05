Beluister ‘So Real’, de nieuwe single van Oscar & The Wolf

Op hun nieuwe album is het nog even wachten, maar Oscar & The Wolf maakt hun fans alvast warm voor het festivalseizoen met de nieuwe single ‘So real’.

In april moest Oscar & The Wolf nog twee Sportpaleisshows uitstellen tot 27 en 28 oktober, omdat zanger Max Colombie het te druk had met de opnames van zijn nieuwe album. De opvolger voor Entity (2014) is inmiddels ingeblikt, maar heeft nog geen releasedatum gekregen. In afwachting schuift Colombie een nieuwe single naar voor.

‘So Real’ (te beluisteren op Spotify, Apple Music en Deezer) ligt in de lijn van hun eerdere werk: hijgerige, neuzelende zang, met lome, zwoele baslijnen eronder. Benieuwd wat dat deze zomer geeft: Oscar & The Wolf doet onder meer Rock Werchter, Tomorrowland en de Lokerse Feesten aan.