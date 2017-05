DOSSIER. Fietsen anno 2017: wie durft het nog?

Met het dodelijke fietsongeval in Kasterlee, waar drie vrouwen stierven nadat een auto op hun groep inreed, is het fietsseizoen dramatisch gestart. Het was lang niet het enige negatieve fietsnieuws van de voorbije weken. We leggen ons oor te luister bij enkele ervaringsdeskundigen die ook ooit met de schaduwzijde van de tweewieler in aanraking zijn gekomen. Een reden om hun stalen ros aan de kant te zetten blijkt het niet, maar hoe kan het in de toekomst beter?