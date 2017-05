Caitlin Govaert bereikt halve finales in skiff op EK junioren

Op het EK roeien voor junioren in het Duitse Krefeld heeft Caitlin Govaert (UN Bruxelles) zich zaterdag rechtstreeks geplaatst voor de halve finales in de skiff. Ze slaagde daarin door overtuigend haar reeks te winnen. Aan de streep had Govaert meer dan drie lengten voorsprong op de Italiaanse Giulia Mignemi, die ook rechtstreeks doorstootte.

In de voorwedstrijd van de dubbeltwee juniores jongens tekenden Tristan Vandenbussche (Brugse TR) en Marlon Colpaert (KRSN Oostende) voor een opmerkelijke terugkeer in de laatste 500 meter. De West-Vlamingen sprintten naar een tweede plaats, maar omdat alleen de winnaars zich rechtstreeks konden plaatsen voor de halve finale ging dat ticket naar de Kroaten Farkas-Habuda, die vorig jaar al aan de slag waren op het WK 2016. Vandenbussche-Colpaert klokten wel de vierde snelste tijd op 21 teams en mogen dus de herkansingen met veel vertrouwen tegemoetzien.

Benjamin De Catelle kwam het water op in de skiff jongens 18. De Gentenaar lootte in zijn voorwedstrijd de Zwitser Jan Schaeuble, vorig jaar vijfde op het WK en in München enkele weken geleden tot twee keer toe een viertal seconden sneller dan onze landgenoot. Schaeuble maakte zijn favorietenrol probleemloos waar. De Pool Baranski en onze landgenoot drongen nog wel hard aan, maar moesten zich uiteindelijk tevreden stellen met een tweede en een derde plaats. Ook zij moeten dus via de herkansingen proberen om zich bij de top twaalf te roeien.