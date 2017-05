Maxime Martin (BMW M4) scoort op Lausitzring eerste punt

Maxime Martin (BMW M4) heeft zaterdag zijn eerste kampioenschapspunt verdiend in het nieuwe DTM-seizoen (Deutschen Tourenwagen Masters). Hij deed dat door als derde te eindigen in de kwalificaties voor de eerste race van het weekend op de Lausitzring in het Duitse Klettwitz.

De in Monaco wonende Brusselaar legde een snelste ronde af in 1:16.404. Hij was daarmee 211 duizendsten trager dan de Oostenrijker Lucas Auer, die in een Mercedes met 1:16.193 de toptijd lukte.

Auer voert met 43 punten de tussenstand in de DTM-competitie aan.

Op de Lausitzring wordt dit weekend de tweede manche van het kampioenschap afgewerkt, met races op zaterdag (14u48) en zondag (15u18). De eerste twee wedstrijden werden in Hockenheim gereden. Martin werd toen elfde in de eerste race en gaf op in de tweede.