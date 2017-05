Koppel arriveert aan trouwzaal met graafmachine

Heist-op-den-Berg - Bruidegom Nick Claes zorgde zaterdagochtend voor spektakel op de Heistse berg. De jonge ondernemer bracht zijn aanstaande Ellen Gorris naar de trouwzaal in de bak van een graafmachine. "Het is de eerste keer dat ik zo'n entree meemaak", zegt schepen van Bevolking en Burgerlijke Stand Eric Verbist (CD&V), die het huwelijk voltrok. "Zeer uniek."

Heistenaar Nick Claes is zaakvoerder van N-C-M Grondverzetmachines. Om zijn toekomstige te verrassen, schakelde hij een van zijn graafmachines van het type Knikmops in, waarvan hij verdeler is. “Nick had altijd al gezegd dat hij zijn machines zou gebruiken als we zouden trouwen”, vertelt Ellen Gorris. “Maar dat hij me zo naar het gemeentehuis zou brengen, had ik niet verwacht. Van de graafbak maakte hij een zetel en die zat in feite heel comfortabel. Hij reed ook heel voorzichtig. In elk geval, het was een leuke rit en iedereen heeft ons gezien", lacht ze.

De bruidegom spaarde geen moeite om zijn stunt te doen slagen. De Knikmops waarmee hij zijn bruid vervoerde, blonk als een spiegel en was ook passend versierd. "'s Ochtends had ik toch wel wat klamme handjes, maar gelukkig is de verrassing helemaal in orde gekomen", glimlacht Nick. "Aan de rest van het feest komen geen machines meer te pas."