Buschauffeur kan op nippertje zware crash vermijden

Op de E313 is een vrachtwagen zaterdagmorgen zijn trailer verloren. Een aanrijdende bus vol passagiers kon maar op het nippertje een zware crash vermijden.

Het ongeval gebeurde in de richting van Antwerpen. Een vrachtwagen die de snelweg opreed verloor zijn trailer. De bestuurster van de bus is meteen vol op de rem gaan staan en kwam tot stilstand net tegen de oplegger.

De bus liep daardoor wel wat schade op maar niemand raakte gewond. De bus is daarop nog naar de eerstvolgende afrit (Wommelgem) gereden, daar konden passagiers later overstappen op een vervangbus.

“Veel geluk gehad”

“Ik reed 90 per uur, de maximale snelheid voor een bus”, vertelt Chrystelle De Paoli, de bestuurster van de bus. “Ik was bijna ter hoogte van de vrachtwagen toen zijn aanhangwagen losschoot. Het enige dat ik kon proberen was een botsing vermijden. Ik zag snel dat er links van mij niemand reed dus kon ik naar daar uitwijken terwijl ik remde. Dankzij de ABS, en misschien ook wel dankzij mijn 22 jaar ervaring, stond de bus stil net voor we de middenberm zouden raken.”

Dat dit veel slechter had kunnen aflopen beseft De Paoli maar al te goed. “Nu is er minieme schade aan de bus en raakte niemand gewond, we hebben geluk gehad”, zegt ze.

De 47 passagiers van de bus waren van de regio rond Luik onderweg naar Nederland voor een daguitstap. “Er is beslist die niet te laten doorgaan”, zegt De Paoli. “Sommige mensen waren wat geschrokken en bovendien zouden we door dit incident pas rond 14 uur op onze bestemming geraakt zijn, veel later dan gepland.” De organisatie zal de reizigers kosteloos een nieuwe trip aanbieden.