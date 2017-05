Ranst - Gespreid over de periode van 2018 tot 2020 investeert de Ranstse bib 135.000 euro in de aanschaf van boeken, tijdschriften en dvd’s.

Gespreid over de drie filialen die de Ranstse bib heeft wordt de collectie aangevuld en up to date gehouden met de investering van het aangegeven bedrag. Wie de materialen zal leveren wordt uitgemaakt door middel van een openbare aanbesteding.