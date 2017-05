Met dit trucje is je opwaaiende zomerjurk verleden tijd

Elke vrouw die ooit een zwierig zomerjurkje heeft aangehad kent het wel. Eén onverwachte windstoot en je jurkje hangt ergens ter hoogte van je oksel en meestal ziet dat er bij ons niet zo glamoureus uit als bij Marilyn Monroe. Gelukkig bestaat er nu een wondermiddel!

Dress Downs zijn kleine gewichtjes die de strijd willen aangaan met moeder natuur. Je bevestigt ze makkelijk onderaan je nieuwe zomerjurkje of bloes zodat het windproof blijft en alles op zijn plaats blijft zitten. Je hoeft ze niet in te naaien, maar ze komen met een handige plakstrip zodat je ze zelfs kan hergebruiken.

Op de Instagram-pagina van het product zijn in elk geval heel wat foto's gepost die laten zien dat echt iedereen ooit wel eens last heeft van een vervelende windvlaag. Zelfs beroemdheden als Michelle Obama of Emma Stone kennen het gênant probleem, ook op de rode loper of tijdens andere plechtige momenten.

De Dress Downs zijn online te koop en kosten 10 euro ongeveer.

Helping to keep you covered when you're feeling pretty in pink. Een bericht gedeeld door Dress Downs (@garmentweight) op 8 Mei 2017 om 9:22 PDT