Moordzaak komt nog dit jaar voor rechter

Bornem - De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft Bornemnaar Harry S. doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Hij wordt beschuldig van de moord op zijn 18 jaar jongere vriendin.

De feiten dateren van precies twee jaar geleden en speelden zich af in een flat op de Puursesteenweg in Bornem. Harry S. (60 ondertussen) belde die ochtend naar de politie met de melding dat zijn vriendin Peggy Van den Bossche (42) uit Sint-Gillis bij Dendermonde overleden was. Toegesnelde hulpdiensten konden alleen maar de dood van de vrouw vaststellen. Bovendien bleek dat het slachtoffer al enkele uren overleden was.

Uit de autopsie bleek dat Peggy blauwe plekken vertoonde over haar hele lichaam en bovendien een lelijke wonde had op het achterhoofd. Een wonde die veroorzaakt was door de klap van een fles.

Harry S. werd gearresteerd, maar ontkende met klem dat hij iets met het overlijden van de vrouw te maken had. Of hij vandaag nog steeds ontkent is niet duidelijk. Zijn advocaat, Karel Loncke, was gisteren de hele dag onbereikbaar.

De Bornemnaar werd aangehouden en zit tot op vandaag nog steeds in voorhechtenis.

Alcoholprobleem

Harry had Peggy een tijdje voor de feiten leren kennen in een instelling. Daar zaten ze voor de behandeling van hun alcoholprobleem. Nadat ze ontslagen waren uit de instelling, verbleef Peggy vaak in de flat van Harry.

Op 7 mei 2015 ’s avonds een ruzie ontstaan tussen de twee. Aanleiding zou het nieuwe alcoholgebruik van Peggy geweest zijn. Die dag zou ze opnieuw wijn hebben gedronken, op een moment dat Harry niet thuis was. De ruzie liep helemaal uit de hand en buren kwamen zelfs vragen om het wat rustiger aan te doen. De ochtend nadien werd Peggy dood aangetroffen.

Het onderzoek naar de feiten is ondertussen helemaal afgerond en donderdag besliste de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling om de zaak door te verwijzen naar de Mechelse correctionele rechtbank en niet naar het hof van assisen. Nochtans had het parket-generaal daarom gevraagd. De KI oordeelde evenwel dat er verzachtende omstandigheden in het spel waren. Niet alleen de leeftijd van Harry S. speelde een rol bij die beslissing, maar ook het gegeven dat hij over een gunstig strafregister beschikt.

Wellicht na de zomervakantie komt de zaak voor de correctionele rechtbank.