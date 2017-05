VIDEO. Eenogig geitje is tegen alle verwachtingen in springlevend en verovert alle harten

Eenogig geitje is tegen alle verwachtingen in springlevend en verovert alle harten Video: Caters

Een Indiaas dorpje verwelkomde onlangs een opmerkelijke nieuwe bewoner: een bizar geitje met maar één oog, één oor en geen neus zag begin mei het levenslicht. Tegen alle verwachtingen in, is de kleine geit nog steeds springlevend en het bizarre maar schattige dier verovert nu alle harten.

De opmerkelijke geit werd op 10 mei geboren in een dorpje in de Indiase staat Assam en joeg de dorpelingen eerst schrik aan door zijn opmerkelijk uiterlijk. Het kleine geitje lijdt aan een zeldzame aandoening, waardoor zijn hersenen in twee verschillende helften ontwikkelen. Door deze aandoening is de schedel van het beest misvormd en kreeg het slechts één oog.

Lokale dierenartsen waren niet erg optimistisch toen ze het misvormde dier onder ogen kregen, en voorspelden dat de baby slechts enkele dagen zou overleven. In het verleden werd al eens een geit geboren met dergelijke aandoening en toen stierf het dier tien uur na de geboorte.

Tegen alle verwachtingen in, leeft het bijzondere geitje nog steeds en het verovert nu de harten van de dorpelingen. De eigenaar van de geit is opgetogen met zijn nieuwe aanwinst en gelooft dat het beestje geluk zal brengen.

De cycloop is een heuse ster geworden en heel wat kijklustigen uit nabijgelegen dorpen brachten al een bezoekje aan de eenogige geit, die nu ook internationale faam vergaart.