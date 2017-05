Bobby Prins blikt memoires in aan vooravond van 70ste verjaardag

Heist-op-den-Berg - Geboren Itegemnaar Jozef Troonbeeckx viert op 19 juli zijn zeventigste verjaardag. “Jozef Troonbeeckx?”, denkt u. Allicht doet zijn artiestennaam Bobby Prins bij heel wat meer mensen een belletje rinkelen. Al liep zijn pad niet altijd over rozen, de muzikant achter klassiekers als Sancta Maria en Ik zoek naar een dorp weet tot op heden nog steeds harten te bekoren in heel Vlaanderen en Nederland. Binnenkort laat hij zijn memoires los op het grote publiek. “Volledig ongecensureerd”, luidt het.

Herinnert u zich nog het moment waarop Jozef Troonbeeckx definitief Bobby Prins werd?



Bobby Prins: Jazeker. Nadat ik enkele maanden bij The Hitboys had gespeeld, het orkest van Heistenaar Luc Derdin, belandde ik bij het orkest van Marcel Sterckx, een van de besten uit de streek. Ik was toen een jaar of 16. Toen het moment was aangebroken dat ik een eerste eigen plaatje mocht opnemen, ging ik met Louis Baret, die samenwerkte met Sterckx, op zoek naar een geschikte artiestennaam. Er lagen verschillende voorstellen op tafel. Ik herinner me onder andere nog Clarck Quickly, maar dat klonk toch niet zo goed. Uiteindelijk werd Bobby, of Bob, ongeveer een synoniem voor mijn echte naam. Veel mensen kennen me zo.



Uw memoires, getiteld Van de Prins geen kwaad, zijn ondertussen bijna klaar. Komen uw trouwe fans er iets nieuws in te weten?



Ik ben een volksmens, dus de mensen uit de streek weten al heel wat over mij. Anderzijds werd het boek niet enkel samengesteld op basis van mijn eigen getuigenissen. Ook mijn vier kinderen werden er bijvoorbeeld bij betrokken. Van A tot Z krijgen de lezers zo een inkijk in wat er zich doorheen mijn hele carrière zoal afspeelde, ook de zaken die op dat moment erg privé waren. Wat nu geschreven staat, is dus niet zomaar een samenvatting van alles wat al ooit ‘in de boekskes’ stond.

Concerten

Om praktische redenen viert Bobby Prins zijn bijna 70ste verjaardag niet in Itegem, wel in het naburige Berlaar. Op donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag, deelt hij in een feesttent in het centrum onder meer de planken met Margriet Hermans, zanger Frederic en De Zingende Schoenmaker uit Berlaar. Ook de Prins Jr Band, het orkest van Bobby's zoon Gerry, tekent present. De deuren gaan open om 19.30u, een ticket kost 19 euro. Voor een vipticket, inclusief diner, betaalt u 69 euro. info@dezingendeschoenmaker.be

Op woensdag 19 juli, de dag van zijn verjaardag, speelt Bobby De Grote Verjaardagshow in Casino Blangenberge. Ook daar maken verschillende muzikale collega's hun opwachting. Er zijn twee voorstellingen voorzien. De ticketprijs begint vanaf 20 euro. www.feesteninblankenberge.be

Boek

Sinds kort kunnen fans de memoires van Bobby Prins – Van de Prins geen kwaad – online bestellen. Nog voor zijn verjaardag zijn de eerste exemplaren gedrukt. www.bobby-prins.be