Hiphop-duo blackwave. scheert hoge toppen met debuut-EP ‘Mic Check’

Hiphop en België, of preciezer nog: hiphop en Antwerpen, het is een combinatie die beestig goed schijnt te werken. Coely, Darrell Cole of over ’t water Woodie Smalls. Het bruist van het talent in onze Scheldestad. Aan dat lijstje mag u vanaf heden ook blackwave. toevoegen. Want van dit Antwerps-Gentse duo heeft u ongetwijfeld het laatste nog niet gehoord.

Foto: Kioni Papadopoulos

De muzikale vonken sloegen een kleine twee jaar geleden over tussen rapper en producer Jean Atohoun (23) en muzikant en zanger Willem Ardui (19). Die laatste studeert overigens nog aan het Antwerpse conservatorium: viool en jazz. Sindsdien beslaat blackwave. het leeuwendeel van hun tijd. En hoewel Mic Check nog maar hun eerste EP is, klinkt er niets groens aan. Beïnvloed door de zwart-Amerikaanse muziekgeschiedenis, verwerken ze deze schijnbaar moeiteloos in nummers als Big Dreams en Hands up.

Wil je hen aan het werk zien, hou dan zeker hun website in het oog. “Binnenkort lanceren we een nieuw programma. Maar eind juni mag je al iets nieuws van ons verwachten, iets wat we vorig weekend in elkaar hebben gestoken en waar we zelf nog niet goed van zijn. We gaan iedereen omverblazen”, lachen ze.