Op de E34 richting Antwerpen, ter hoogte van Ranst, gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag een ongeval met een zwaargewonde.

Een chauffeur is omstreeks 2 uur ingereden op de vrachtwagen die voor hem reed. Zijn wagen is daarna over de kop gegaan. De chauffeur moest bevrijd worden door de brandweer en raakte zwaargewond.

Door het ongeval waren de twee rechter rijvakken een tijdlang versperd.