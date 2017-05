Sociale huisvestingsmaatschappijen blazen prille samenwerking af

Rumst / Boom / Schelle - Samenwerkingsgesprekken tussen Goed Wonen Rupelstreek en de Sociale Bouwmaatschappij Schelle zijn afgesprongen. Het mogelijke verlies van erkenning noopt hen oplossingen te zoeken.

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VWSW) liet onlangs aan de lokale maatschappijen weten dat ze over minstens duizend woonplaatsen moeten beschikken om erkend te kunnen blijven. Het was de reden voor Goed Wonen Rupelstreek (GWR) en de Sociale Bouwmaatschappij Schelle (SBS) om tot een doorgedreven samenwerking te komen. GWR haalde in het verleden reeds dit vereiste quotum, maar dat is nu niet meer het geval. SBS beschikt in Schelle over ruim 400 wooneenheden.

Walter Cuyckens, voorzitter van de maatschappij in Schelle, zegt dat zij met de maatregel wel verveeld zitten. “Wij zijn financieel gezond en zorgen ervoor dat de gemeente 13% sociale woningen telt. Met de maatregel dreigen we onze erkenning en subsidiëring te verliezen.”