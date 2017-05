Uitbater vapeshop jaagt overvallers weg

Boom - Twee gemaskerde en gewapende kerels hebben gisteren Vapecomfort aan de ’s Herenbaan overvallen. Ze sloegen evenwel zonder buit op de vlucht omdat de uitbater begon te roepen.

De twee (jonge) gangsters stapten kort na de middag binnen bij Vapecomfort, een winkel die gespecialiseerd is in elektronische sigaretten. “Ik heb een camera in mijn winkel hangen en in de privé kan ik op een scherm zien wie er binnenkomt. Ik zag dan ook dat er een gemaskerde en gewapende kerel in de winkelruimte stond”, vertelt winkelier Peter Nuyens. “Ik heb de deur tussen de winkel en de privé met mijn hand tegengehouden zodat de overvaller niet in mijn privé zou geraken. Ik heb mijn vrouw geroepen en haar gezegd dat er een overvaller binnen stond. Die kerel bleef gewoon staan wachten en wiebelde heel zenuwachtig van links naar rechts, zag ik op het scherm. Uiteindelijk ben ik de winkelruimte binnengestormd en keihard beginnen roepen in de richting van de overvaller. ‘Bol het af, maak dat je wegkomt’, riep ik. Toen zag ik dat er achter het hoekje nog een tweede gangster stond. Ook hij had een vuurwapen bij zich. Uiteindelijk vluchtten ze inderhaast zonder buit weg.”

Peter liep de twee overvallers nog even achterna en zag dat een van hen via een baantje richting Kleine Paepedaelen liep, de andere rende richting Kruiskenslei. “Wat ze bij mij kwamen doen weet ik niet. Cash geld is hier niet in huis. Iedereen betaalt tegenwoordig met de kaart.”

De politie hield nog een zoekactie, maar de boeven konden ontkomen.