Man (82) met broek op de enkels achter merrie betrapt

Borsbeek - Een 27-jarige paardeneigenares heeft aangifte gedaan van verkrachting van haar merrie. Ooggetuigen betrapten dinsdag rond 20u een man (82) terwijl hij op een stoel achter de merrie stond, in een stal in Borsbeek.

Shelley Daems uit Deurne kan nog altijd niet vatten wat haar merrie Aiko van ’t Bogaert overkomen is.

“De wei die ik sinds een jaar huur, ligt in een zandweg naast een verbindingsweg in Borsbeek. Een man die even verderop zijn paarden heeft staan en ze net verzorgd had, passeerde dinsdagavond toevallig mijn wei. Omdat Aiko sinds een maand een veulentje heeft, kijkt iedereen automatisch om het veulentje te zien. Maar hij zag iets helemaal anders. In haar open stal stond Aiko, met achter haar een man met de broek op de enkels. Hij stond op een van de klapstoeltjes die ik aan mijn paardenstal heb staan.”

Net op dat moment kwam nog een fietser voorbij. Hij kon foto’s maken met zijn gsm. “Ze zijn toen vetzak beginnen roepen om de man te laten stoppen”, vertelt Shelley. “Misschien nog het meest schokkende van al, is dat het om een 82-jarige man gaat die mijn paarden kennen en vertrouwen.”

Sperma naar labo gestuurd

De dierenarts van Shelley nam stalen. Gisteren kreeg ze een eerste uitslag. Er zijn minieme spermasporen teruggevonden. Omdat ook hengst San Cler Mitcho op de weide staat, wordt het staal naar de dierenkliniek in Gent gestuurd om te zien of het sperma van menselijke oorsprong is. Daarna kan DNA-analyse de dader ontmaskeren.

Shelley diende klacht in bij de politie. Ze denkt niet dat de feiten in verband kunnen gebracht worden met de paardenbeul in Massenhoven en Rijkevorsel. “De 82-jarige is nog vitaal, maar ik denk niet dat hij een auto heeft. Hij is altijd thuis. Ik wil paardeneigenaars wel verwittigen.”