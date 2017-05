Wijk Regatta krijgt een gloednieuw waterpark

Antwerpen - Er komt een nieuw watercomplex in de Regattawijk op Linkeroever. Projectontwikkelaar Vooruitzicht denkt in de eerste plaats aan een binnenzwembad, al zijn er ook andere mogelijkheden. Intussen is de nieuwe looppiste klaar.

De nieuwe woonwijk op Linkeroever strekt zich uit van het Galgenweel tot de Blancefloerlaan. Er is plaats voor vijfduizend bewoners. “We zijn volop aan het bouwen. Tegen eind dit jaar verwelkomen we de duizendste bewoner”, zegt Nathalie Nieuwinckel, woordvoerster van Vooruitzicht. “In totaal komen hier 450 woonhuizen en 1.100 tot 1.500 appartementen van verschillende prijscategorieën. Zo’n 350 appartementen zijn al verkocht.”

Opvallend is dat Vooruitzicht nu ook plannen heeft om vlak aan het Galgenweel een watercomplex te openen. “We denken vooral aan een binnenzwembad”, zegt Nathalie Nieuwinckel. “Een ruimte voor een of andere watersport is ook mogelijk, maar die optie is minder waarschijnlijk. We zijn nu op zoek naar een partner om het watercomplex uit te baten. Het is de bedoeling dat iedereen er kan komen zwemmen.”