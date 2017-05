In wat voor een wereld leven wij? Die Antwerpse noodkreet – denk aan de tv-serie De Backeljaus van Luk Wyns – vindt dezer dagen opnieuw weerklank. Zeker als het over de mobiliteit in de Antwerpse regio gaat. Als iedereen het erover eens is dat het zo niet verder kan, waarom doen we er dan niets aan?

Wat gaan we doen met de mobiliteit in de stad? De voorbije dagen hebben we in uw krant elke dag nieuwe verhalen gepubliceerd waaruit blijkt dat we moeten evolueren naar een situatie waarin de auto geleidelijk plaats moet ruimen voor andere vervoermiddelen.

Zelf blijven we in Antwerpen voorlopig opteren voor een andere weg. Schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) zweert bij een beleid waarin de auto zijn prominente plaats in de stad behoudt. Kennis is met dat beleid lang weggekomen, maar dezer dagen komt hij met de overvloed aan grote en problematische werven steeds meer in aanvaring met de realiteit van te veel werkzaamheden die een normale doorstroming van het verkeer in Antwerpen onmogelijk maken.

Overheidscampagnes die de automobilist de weg moeten wijzen (slimnaarantwerpen.be) blijken de files in de stad alleen nog maar erger te maken, omdat ze niet voldoende worden geactualiseerd, zo blijkt uit onze verslaggeving van deze week. En terwijl schepen Kennis met al zijn goede bedoelingen streeft naar een optimale coördinatie van de talloze werkzaamheden, stelt De Lijn een eigen planning op waarbij iedereen meteen vaststelt dat die niet strookt met de behoeften van de Antwerpse gebruikers.

Daarbij stellen we ons toch een paar vragen. Eén: was er in het bestuursakkoord (net als in het vorige trouwens) niet beloofd om al die werkzaamheden optimaal op elkaar af stemmen? In de huidige chaos kunnen we alleen maar vaststellen dat van die belofte te weinig terechtkomt. Eén illustratie: als schepen Kennis nu verontwaardigd is omdat De Lijn het tramaanbod terugschroeft in een periode die voor de Antwerpse binnenstad cruciaal is vanwege de beruchte ‘knip’ in de Leien vanaf 5 juni, dan denken wij: je had dat eerder moeten bedenken.

Er komen op korte termijn nog veel meer enorme infrastructuurwerken aan in Antwerpen. Dat is niet toevallig, want in oktober volgend jaar moet de Antwerpse bevolking haar stadsbestuur evalueren en een nieuw mandaat voor zes jaar uitreiken. Daar heeft het college onder leiding van burgemeester Bart De Wever op gemikt. Het laatste jaar van een bewindsperiode moet altijd een oogst bieden. Op dit moment wijst de barometer nog nadrukkelijk op chaos. Kan de ploeg van De Wever die perceptie nog keren?