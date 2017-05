Op spookjacht naar de laatste echte Siciliaanse maffiabaas

Vijfentwintig jaar geleden, op 23 mei 1992, blies de maffia op Sicilië onderzoeksrechter Giovanni Falcone op. Na die schokkende aanslag begon de Italiaanse staat een groot offensief tegen Cosa Nostra. Alle grote maffiabazen werden gearresteerd, op één na: Matteo Messina Denaro is nog altijd voortvluchtig.

In de zomer van 1993 vaardigde justitie een arrestatiebevel tegen Matteo Messina Denaro uit. Hij was toen 31, handelde in cocaïne en heroïne, had al een stuk of twintig mensen gewurgd of doodgeschoten ...