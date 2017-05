Hackers weg met 21.000 euro van loodgieter

Herenthout - Hackers hebben loodgieter Ronny Volders (57) uit Herenthout voor 20.950 euro bestolen. De man is opgelucht dat zijn bank Crelan het geld na onderzoek weer op zijn rekening heeft gestort.

De narigheid voor Ronny Volders, een installateur van centrale verwarming en sanitair, begon op 18 april. Vlak voor hij ging werken, wilde hij nog enkele betalingen aan leveranciers in orde brengen. Tussen zijn mails zag hij een bericht dat ogenschijnlijk afkomstig was van zijn bankinstelling. “U beschikt over een verouderde bankkaart en dient een nieuwe aan te vragen. Voor meer informatie: klik hier”, luidde de boodschap.

Omdat de bankkaart van Volders effectief aan vervanging toe was, drukte hij op de muisknop. “Nadien kreeg ik allerlei vragen voorgeschoteld. Ik vertrouwde het allemaal niet meer en heb de website dichtgegooid”, vertelt hij. “Een dag later bleek plots 20.950 euro van de rekening van mijn firma te zijn verdwenen.”

Volders nam meteen contact op mijn zijn bankkantoor in Herenthout en ook de hoofdzetel van Crelan werd in kennis gesteld. Bij de politie Neteland diende hij een klacht in wegens informaticafraude. Eind april werd Volders uitgenodigd voor een gesprek met een IT-specialist en een inspecteur van Crelan.

“Voor een kleine zelfstandige is 21.000 euro een smak geld”, zegt Volders. “Ik was opgelucht toen ik midden mei het bericht kreeg dat Crelan de centen zou terugstorten. Deze week stond het geld weer op mijn rekening. Of ze bij Crelan het ontvreemde geld hebben kunnen recupereren, weet ik niet.”