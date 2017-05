De kinderen van Herman de Coninck, twintig jaar geleden overleden: “Mijn vader was niet klaar voor mij”

Twintig jaar geleden stierf dichter Herman de Coninck (53), in de straten van Lissabon. In het gezelschap van onder meer collega’s Hugo Claus en Anna Enquist. De Coninck wou dat iedereen zijn gedichten las. Niet enkel intellectuelen. En dat lukte. Maar naast de populaire dichter was er ook de vader. Van Tomas, met wie het schurde. En van Laura, met wie het vloeide alsof hij alle fouten die hij had gemaakt wou rechtzetten. Zij blikken terug, in hun eigen woorden.

Dochter Laura De Coninck (38): De heerlijke relatie

We hadden Hugo Claus aan de lijn, die erbij was. Maar die durfde het niet te zeggen. Kreeg het niet over zijn lippen dat hij al gestorven was. Toen Toen ...