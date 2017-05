Honderd reizigers wachten uren op vlucht naar Barcelona: “We krijgen geen uitleg”

Deurne - Op de luchthaven van Deurne heeft een honderdtal reizigers uren tevergeefs gewacht op een vlucht naar het Spaanse Barcelona. Die vlucht moest normaal opstijgen om 13.30u maar was zeven uur later nog steeds niet weg. Het is vooral het gebrek aan communicatie vanuit operator TUI dat de aanwezige reizigers hoog zit.

“We krijgen geen uitleg, er is geen crew te bespeuren”, vertelde een Nederlandse man die voor een vrijgezellenfeest naar Barcelona wilde vertrekken. “Eerst bleek dat het vliegtuig vanuit Barcelona vertraagd was, dan zouden er problemen met onderdelen geweest zijn en nu zegt het personeel van de luchthaven dat de vlucht geannuleerd wordt. Maar van TUI krijgen we niemand te zien. Niemand biedt ons een oplossing aan.”

Piet Demeyere, woordvoerder van TUI, bevestigt ondertussen dat de vlucht vandaag niet meer zal vertrekken. “We hebben alles geprobeerd om het vliegtuig nog in orde te krijgen maar dat is niet gelukt”, zegt hij. TUI zal alle gestrande reizigers nu een overnachting aanbieden en zorgt ook voor vervoer naar een hotel. “Alle reizigers krijgen ook een terugbetaling van 250 euro”, aldus Demeyere.

De vertraging en uiteindelijk ook annulering van de vlucht werden volgens TUI veroorzaakt door ‘een zwaar technisch probleem’. “Dit gaat over een uiterst zeldzame monstervertraging, net omdat het zo moeilijk was om een oplossing te vinden”, zegt Demeyere.

Of de vlucht morgen zal vertrekken en of dat vanuit Antwerpen zal zijn is voorlopig nog niet duidelijk. “Daar wordt nog volop aan gewerkt.”