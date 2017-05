Assange laat zich openbaar zien in Ecuador: “Belangrijke overwinning”

Wikileaksstichter Julian Assange is vrijdag op het balkon van de Ecuadoraanse ambassade in Londen verschenen. Assange leeft al vijf jaar in die diplomatieke vestiging.

Hij gewaagde vrijdag van een “belangrijke overwinning” voor hem én voor het VN-systeem van de mensenrechten, maar ook van een “verschrikkelijk” onrecht dat hem zeven jaar lang is aangedaan.

Hij zei te hopen dat met de Britse overheid “een dialoog” mogelijk is over zijn toekomst en dankte Ecuador, het land dat hem een kleine vijf jaar gevrijwaard heeft van arrestatie, en de Verenigde Naties, die in een vonnis Groot-Brittannië en Zweden fel hadden bekritiseerd wegens “arbitraire detentie”.

Dat vonnis legden Londen en Zweden overigens gewoon naast zich. Uiteindelijk hoopt Assange ook een dialoog te kunnen aangaan met de Amerikaanse Justitie. Washington wil hem echter aanklagen wegens “spionage”.

Wat het optreden van Justitie in Zweden betreft, zei Assange dat dit niet is “wat je verwacht van een beschaafd land”.

Over het “kleinere vergrijp” dat de Britse politie achter de hand houdt om hem desondanks op te pakken mocht hij de ambassade verlaten, maakte de klokkenluider duidelijk dat dit een onhoudbare positie is. Hij heeft immers het “recht op politiek asiel”. Maar of hij de gok gaat wagen om de ambassade vaarwel te zeggen, zei hij niet.