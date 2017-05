Vijf tips voor een toffe weekenduitstap in de Kempen

Nog niets op de planning staan voor dit weekend. Misschien kan deze greep tips uit het Kempense weekendaanbod u tot een ontspannend tripje verleiden.

1. Frinket Food Truck Festival

Wat: een groot en sfeervol openluchtrestaurant, met een twintigtal foodtrucks die een grote variëteit aan lekkers uit hun rollende keuken toveren, met dagelijks andere animatie.

Praktisch: zaterdag 20 (13u-0u) en zondag 21 mei (13u-22u) in het Stadspark, Lebonstraat of Stationsstraat in Geel

Prijs: gratis

2. Goldwing Parade

Wat: een bijeenkomst van liefhebbers van Goldwing (de bekende brede motoren) uit alle landen van Europa. Op zaterdagnamiddag organiseren de deelnemers een landenparade.

Praktisch: zaterdag 20 en zondag 21 mei door heel Vosselaar, met vertrek Bremsedijk. De landenparade rijdt zaterdag rond 15.30u door Vosselaar

Prijs: gratis

3. Mol Metten Bierfestival

Wat: Promotie van lokale en streekgebonden bieren in samenwerking met brouwerijen en lokale bierproducenten, terwijl enkele foodtrucks de honger stillen. Op zondag is er ook een extra kinderplein met springkastelen.

Praktisch: zaterdag 20 (16u-0u) en zondag 21 (10u-18u) op de speelplaats van school Rozenberg, Rozenberg 2 in Mol

Prijs: 15 euro voor een proefpakket met een proefglas van 15 cl, 5 jetons van 1,80 euro/stuk en een brochure met een beschrijving van de bieren

4. Multiculturele Blenderfeesten

Wat: In de Turnhoutse Parkwijk plant vzw De Zevende Wereld een nieuwe editie van de Multiculturele Blenderfeesten. Liefhebbers kunnen er terecht voor animatie, touwtrekken, stoelendans, piñata, wereldmuziek en een lekkere barbecue (ook halal).

Praktisch: zondag 21 mei vanaf 13u op het plein tegenover de kerk op het Lode Peetersplantsoen in Turnhout

Prijs: gratis

5. Nieuwe Tijden: BaRAK

Wat: ‘What the fuck is transitie?' Kom het ontdekken tijdens baRAK. Vzw RAK palmt het ecocentrum De Goren in en iedereen is welkom om te wandelen, eten & drinken, workshops te volgen,... Ook Mme Zsazsa zal er zijn. In haar lezing 'Groeten uit Transitië', vertelt ze hoe je je liever 'groener' kunt maken.

Praktisch: zondag 21 mei van 14u tot 18u in ecocentrum De Goren, Postelsesteenweg 71 in Mol