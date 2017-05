Weening wint in Ronde van Noorwegen, Sander Armée strandt op tweede plaats

De Nederlander Pieter Weening heeft in Lillehammer met een late uitval de derde etappe in de Ronde van Noorwegen (2.BC) gewonnen. Lotto Soudal greep opnieuw net naast de zege: onze landgenoot Sander Armée toonde zich in de finale maar strandde uiteindelijk op de tweede plaats, Simon Gerrans werd derde. Weening neemt ook de leiderstrui over van Edvald Boasson-Hagen.

Er moesten heel wat hellingen overwonnen worden tijdens de 192 kilometer tussen Hamar en Lillehammer in de derde etappe en dat inspireerde voormalig Belgisch kampioen Preben Van Hecke (Sport Vlaanderen-Baloise) om zijn bergtrui in de verf te zetten door mee te gaan met de vroege vlucht samen met de Waal Sébastien Delfosse (WB Veranclassic) en vier anderen. Strijden voor de ritzege konden ze echter niet, daarvoor werd er te snel gekoerst in het peloton.

Op de slotklim brak er een stevig vuurwerk los tussen de favorieten. Onder meer Sander Armée toonde zich in het offensief, samen met leider Edvald Boasson Hagen (Dimension Data). Onder hun impuls gingen zes renners naar de leiding, op korte afstand gevolgd door een achtervolgende groep die in de sprint bergop onder meer Hagen nog kon opslokken. Pieter Weening kon die spurt nog net ontlopen met een late uitval en won, Armée volgde een seconde later als tweede.

Weening kroonde zich vorig jaar tot eindwinnaar in Noorwegen en ligt nu in polepositie om dat nog eens over te doen. Hij neemt de leidersplaats over van Hagen en heeft zes seconden voorsprong op dichtste achtervolgers Armée en Simon Gerrans. Er wachten nog twee etappes in de Ronde van Noorwegen, die zondag eindigt.

Uitslag:

1. Pieter Weening (Roompot)

2. Sander Armée (Lotto-Soudal)

3. Simon Gerrans (Orica-Scott)