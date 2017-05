De favoriete Antwerpse plekjes van Meyrem Almaci: “Nostalgie is de rode draad door deze tocht”

Antwerpen - Meyrem Almaci (Groen) heeft meer met de natuur dan ze misschien zelf vermoedt. Maar Antwerpen lonkt altijd. Het broeierige van de Seefhoek en de chique uitstraling van het pas geopende congrescentrum laten haar niet onberoerd. Tijdens onze tocht door de stad blijkt de politica evenmin ongevoelig voor enige nostalgie.

“Hier mag Antwerpen trots op zijn”, zegt Meyrem Almaci, terwijl ze door het pas geopende Elisabeth Center wandelt. Samen met het station domineert het congrescentrum het Koningin Astridplein. “Er zijn veel steden die het met een minder mooie entree moeten doen.”

Enkele weken geleden woonde Meyrem Almaci een concert bij van Jef Neve in de ook al volledig vernieuwde concertzaal. “Het geluid in de zaal is fantastisch. Een concert klinkt nu zoveel beter dan in de vroegere Koningin Elisabethzaal. Ook deze plek is een aanwinst voor de stad, want Antwerpen heeft niet zoveel locaties waar muziekoptredens van een dergelijk niveau kunnen plaatsvinden.”

Locatie 1: Elisabeth Center Foto: Joris Herregods

Het is de muziekliefhebber in Meyrem Almaci die spreekt. “Ik kan enorm genieten van goede muziek. Dat heb ik altijd al gehad. Vroeger wilde ik graag geregeld een concert bijwonen. Het probleem was toen dat ik er wel de tijd voor had, maar niet altijd genoeg geld. Nu is het net omgekeerd.” Almaci’s muzieksmaak is redelijk breed. “Er zit van alles tussen, maar mijn voorkeur gaat uit naar de betere rock. Bands zoals Pearl Jam, Nirvana, Tool... Die laatste groep valt onder het al iets stevigere werk.”

Monumentale zalen van de Zoo

Meyrem Almaci wandelt door de lege inkomhal richting Darwinzaal op de eerste verdieping. Daar hangt tegen het plafond het enorme skelet van een walvis dat jaren geleden achteraan in de Zoo stond. “Bij de start van de renovatie van het gebouw was ik niet helemaal gerust in het verloop. Mijn angst was dat de historische zalen zouden verdwijnen of zo zouden worden verbouwd dat er weinig of niets van zou overblijven. Die angst was onterecht, blijkt nu. De combinatie van nieuwe architectuur en de restauratie van de oude monumentale zalen is zeer geslaagd. De ziel en de geschiedenis zijn bewaard en dat is niet onbelangrijk, want voor mij is dit gebouw nog altijd een van de verborgen pareltjes van de stad. Heel veel Antwerpenaars zijn ooit minstens een keertje naar de Zoo geweest. Maar ik denk niet dat al veel van die mensen het zalencomplex vanbinnen hebben gezien.”

Meyrem Almaci vraagt zich af of er plannen zijn om begeleide wandelingen te organiseren in het congrescentrum. “Misschien wel en anders moeten ze het zeker doen. Het zou spijtig zijn dat alleen congresbezoekers en mensen die een concert bijwonen, van dit gebouw kunnen genieten. Ook mensen die minder kapitaalkrachtig zijn, moeten de kans krijgen om hier een keertje op bezoek te komen.”

Daarbij denkt de politica niet in het minst aan kinderen. “Het congrescentrum ligt in een multiculturele buurt waar mensen het niet altijd even breed hebben. In Antwerpen leeft een op de drie kinderen in armoede. Ook zij moeten de gelegenheid krijgen om prachtige gebouwen als deze te bezoeken, zodat ze kunnen zien wat er hier gebeurt. Want monumenten als deze maken ook deel uit van hun Antwerpen. Als we van onze jongeren chauvinisten willen maken, moeten we hen laten zien waarom ze trots op hun stad mogen zijn. Iets wat op jonge leeftijd indruk maakt, blijft jaren later nog altijd hangen als een mooie herinnering.”

Foto: Joris Herregods

Vanaf het Koningin Astridplein gaat het richting Lange Stuivenbergstraat, in het hartje van de Seefhoek. De diversiteit waar Meyrem Almaci het over had, is hier duidelijk zichtbaar. “Dit is misschien niet de meest makkelijke buurt van Antwerpen, maar het is hier wel enorm boeiend. Ondanks de miserie van sommige mensen die hier wonen, heerst hier een grote onderlinge solidariteit. Het is een erg sociale buurt waar mensen elkaar nog kennen, ongeacht hun afkomst.”

“En dat wordt soms wel eens vergeten: in deze buurt groeit een flink deel van de toekomst van de stad op. Deze wijk telt veel jongeren. Veel van de mensen die hier wonen en leven, willen net zoals iedereen iets van hun leven maken. Velen slagen daar ook in, al is het niet altijd evident.”

Huiselijke keuken

Voor Meyrem Almaci is de Seefhoek ook een plek om te gaan eten en zich onder te dompelen in het bruisende leven van de stad. “Ik woon zelf in het zuiden van Deurne en daar is het toch een stuk rustiger dan hier. Ik vind het prettig om hier rond te lopen en te kijken naar wat er allemaal gebeurt. Omdat veel mensen klein wonen, speelt een deel van het leven zich op straat af. Dat maakt het gezellig.”

In restaurant Mevlana in de Lange Stuivenbergstraat is het tijd voor thee. “Mevlana was een mysticus van de soefi-orde. Na een aantal omzwervingen is hij in de Turkse stad Konya terechtgekomen. Mijn ouders woonden daar niet zo heel ver vandaan.”

Locatie 2: Restaurant Mevlana. Foto: Joris Herregods

Maar tegenwoordig is Mevlana voor Meyrem Almaci vooral synoniem voor eten. “Ik kom hier wel eens met mijn zussen eten. Als we afspreken om iets te gaan doen, is het meestal in deze buurt. Een buurt die mijn zussen ondertussen bijna beter kennen dan ikzelf. Het zijn meestal zij die bepalen waar we naartoe gaan.”

In het restaurant komt een jong meisje met haar smartphone naar Meyrem Almaci. Verlegen toont ze het scherm waarop een foto van de politica staat, en verdwijnt dan weer snel. Meyrem Almaci is duidelijk geen onbekende in de buurt. “Leuk is dat. Als ze een handtekening had gewild, die kan ik haar niet geven. Dat is wat moeilijk op een smartphone”, grapt Almaci.

Tekst en uitleg geven bij de gerechten die in het restaurant staan te pruttelen, dat kan Meyrem Almaci wel. “Dit gerecht is perfect om te vermageren”, zegt ze, terwijl de politica naar een schotel met vooral groenten wijst. “Het eten hier doet me sterk denken aan de keuken van mijn moeder. Alles wat je hier ziet staan, aten we als kind vroeger ook. Dat zorgt ervoor dat een etentje bij Mevlana altijd een beetje thuiskomen is. Je kunt hier trouwens ook pensensoep eten. Het is een vrij onbekend gerecht, maar wel heel erg lekker.”

Foto: Joris Herregods

Zelf is Meyrem Almaci geen al te beste kok. Ze zegt het zelf, dus daar valt weinig tegenin te brengen. “Meestal is het mijn man die kookt en die is een stuk beter in de keuken dan ikzelf. Maar eten doe ik wel graag. Ik ben een liefhebber van de pikante keuken. Wat dat betreft kun je hier in de buurt je gading wel vinden. Net zoals in de Van Wesenbekestraat overigens. Ik heb daar Ploy Pochana ontdekt, een lekker Thais restaurant. Vooraan lijkt het net een café, maar achteraan wordt er gekookt. Het was een tip van iemand die het restaurant kende. Zo zie je maar dat je in je eigen stad nog altijd ontdekkingen kunt doen.”

Rust en stilte

Meyrem Almaci is niet de enige en wellicht ook niet de laatste Antwerpenaar die met CittA naar het Noordkasteel trekt. Het is namiddag en de zon schijnt. Op het fluiten van de vogels na is het er stil. “Ik heb het Noordkasteel leren kennen tijdens een fietstochtje. Ik woonde toen nog niet zo heel erg lang in Antwerpen en wist zelfs niet dat het gebied bestond. Het was een redelijk unieke ervaring toen ik hier voor het eerst kwam. Het is een stukje natuur in de stad waar rust en stilte overheersen. Sinds die eerste keer dat ik hier passeerde, is het een van de plekjes geworden waar ik af en toe naartoe ga om even te genieten van de rust en de natuur.”

Locatie 3: Noordkasteel. Foto: Joris Herregods

De kleine maar populaire initiatieven die elke zomer in het Noordkasteel plaatsvinden, maken dat steeds meer mensen de weg naar het gebied vinden. “Kamping Kontiki tijdens de zomermaanden is daar een mooi voorbeeld van. Het is een laagdrempelige en duurzame camping die helemaal bij de omgeving past. Er zit geen commercieel idee achter. Het Noordkasteel is een plek waar iedereen naartoe kan komen om zich op zijn of haar eigen manier te ontspannen.”

Stropersbos

Tijdens de wandeling over het paadje langs de vijver van het Noordkasteel somt Meyrem Almaci schijnbaar achteloos de namen van een aantal planten en vogels op. “Dit hier zijn echte boterbloempjes en waterkers groeit hier ook.” En enkele voorbijvliegende vogels worden snel van een naam voorzien. De juiste nog wel.

“Ik zou mezelf geen grote natuurkenner noemen, maar het klopt dat ik enorm kan genieten van het groen om me heen. Soms heb ik het erg druk en dan helpt een natuurlijke omgeving altijd om het hoofd leeg te maken”, gaat Meyrem Almaci voort.

Foto: Joris Herregods

De politica groeide op in het Oost-Vlaamse Sint-Gillis-Waas. “Ondertussen ben ik heel blij dat ik in Antwerpen woon. Sinds ik naar de stad verhuisd ben, is er een totaal nieuwe wereld voor mij opengegaan. Ik was niet uitgekeken op Sint-Gillis-Waas. Het was gewoon tijd voor iets anders. Ik kijk trouwens met veel plezier terug op de periode dat ik in het Waasland woonde.”

Meyrem Almaci vertelt over haar jeugdjaren en hoe ze geregeld met haar vriendinnen het Stropersbos in trok. “Dat bos, een prachtig natuurgebied, lig niet zo heel erg ver van onze ouderlijke woning. Het was voor ons een ideale plek om te ravotten en rond te lopen. Uren heb ik daar doorgebracht. Ik ben zelfs een paar keer uit de kleuterklas verdwenen om in het Stropersbos te gaan spelen. Na een tijdje wist iedereen waar ze me moesten gaan zoeken.”

Park Spoor Noord

Een laatste blik op het Noordkasteel ontlokt Meyrem Almaci nog een laatste mijmering. “Misschien is de rode draad door deze tocht wel nostalgie. De nostalgie van moeders keuken die ik in de Seefhoek terugvindt. De natuur die sterk met mijn jeugd verbonden is. En eigenlijk is ook het Elisabeth Center een stukje nostalgie. Voor wie er ooit geweest is toch.”

Locatie 4: Park Spoor Noord. Foto: Victoriano Moreno

Van het Noordkasteel naar Park Spoor Noord is slechts een korte afstand. De vele omleidingen buiten beschouwing gelaten. De nostalgie is er opnieuw als het skatepark onder het viaduct in zicht komt. Of toch een beetje. “Mijn man was vroeger een skater. Met vallen en opstaan. Maar goed, hij deed het wel.”

Even verderop staat een gezin aan een barbecue. “Park Spoor Noord heeft een grote maatschappelijke meerwaarde. Dankzij het park herleeft niet alleen de hele wijk. Het is ook een plek die zeer intensief wordt gebruikt door diverse Antwerpenaars. Kinderen kunnen hier uren ravotten. Wie dat wil, kan een picknick op het gras houden. Of je kunt iets gaan drinken in de bar.”

Ringland, Park Spoor Oost. Het lijstje met plekken die volgens Meyrem Almaci groener moeten, is lang. “Antwerpen heeft dat nodig. Park Spoor Oost kan hetzelfde effect hebben op Borgerhout als het noordelijke broertje op de wijk 2060. En als de plannen van Ringland realiteit worden, krijgen we er open ruimte bij die alle stadsbewoners ten goede komt.”

Foto: Joris Herregods

Dwalen in het park

Groen is het ook in het Boekenbergpark in Deurne-Zuid. Meyrem Almaci woont op een boogscheut van het park. “Toen we op zoek waren naar een huis, zijn we in verschillende delen van de stad gaan kijken. Uiteindelijk zijn we hier terechtgekomen. Het is een fijne buurt om te wonen, met veel groen en vlak bij het openbaar vervoer. Dat is voor mij belangrijk, omdat ik geregeld naar Brussel moet en altijd het openbaar vervoer gebruik”, zegt de politica.

Locatie 5: Boekenbergpark. Foto: Joris Herregods

Het Boekenbergpark is voor Meyrem een heerlijke rustplek om de hoek. “Ik ben iemand die af en toe naar buiten moet. Het gebeurt wel eens dat ik laat op de avond nog een wandeling maak in het park. Mijn man is daar niet altijd even blij mee, maar ik heb nog nooit problemen gehad.”

Het is nu al laat in de namiddag en het park ligt er rustig bij, de zwemvijver is leeg. “Als het goed weer is, is het een hele dag een komen en gaan aan de vijver. Hij is een meerwaarde voor het park en de buurt. Ook het paviljoen is helemaal opgeknapt. Voor mij is deze buurt de ideale uitvalsbasis om van de rest van Antwerpen te genieten.”