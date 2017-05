Sam Van Rossom moet met knieproblemen passen voor Spaanse play-offs

Valencia kan in de play-offs van de Spaanse basketbalcompetitie niet meer rekenen op Sam Van Rossom, zo meldde de verliezende EuroCup-finalist vrijdag. De Belgische point guard viel donderdag op training uit met last in de linkerknie.

Van Rossom moest vorig jaar een kruis maken over een groot deel van het seizoen, nadat de dertigjarige Gentenaar geblesseerd was geraakt aan de linkerknie. De Belgian Lion ging in februari 2016 onder het mes en moest daardoor ook de EK-kwalificatiewedstrijden met België aan zich voorbij laten gaan.

Diezelfde knie speelt hem nu opnieuw parten en zal ook Eddy Casteels, bondscoach van de Belgische nationale basketploeg bij de mannen, kopzorgen bezorgen. De Belgian Lions starten eind juli aan de voorbereiding op het EK basketbal, dat van 31 augustus tot 17 september plaatsvindt in het Turkse Istanboel. Casteels had Van Rossom opgenomen in de 24-koppige voorselectie, het is voorlopig onduidelijk hoe lang de point guard buiten strijd zal zijn.

Valencia neemt het in de kwartfinales van de play-offs op tegen de achttienvoudige landskampioen FC Barcelona, de verliezende finalist van de voorbije twee seizoenen. Zaterdag zakt Barça af naar Valencia, vijf dagen later staat de terugmatch op het programma.

Begin april greep Van Rossom met Valencia naast de EuroCup. In de finale werd met 2-1 verloren tegen Malaga.