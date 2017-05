Antwerpse Mercator voorgoed in Oostende: “Deze boot is mijn maîtresse”

Antwerpen -

Wat hebben Pater Damiaan en een Polynesische reus gemeen? De Mercator bracht ze allebei veilig naar Antwerpen, zijn thuishaven. Ex-thuishaven, moeten we nu zeggen, want de beroemdste driemaster van België is sinds kort eigendom van de stad Oostende, waar hij blinkend in de zon voorgoed voor anker ligt.