Landelijke Gilde organiseert fietszoektocht

Ranst - De Landelijke Gilde van Emblem nodigt iedereen uit om deel te nemen aan een fietszoektocht op zondag 28 mei.

De afdeling viert dit jaar de honderdste verjaardag en deze jaarlijkse fietstocht door de Emblemse velden vertrekt tussen 13 en 15u. Deelnemen kost 4 euro en bij de start krijgen de deelnemers alvast een stuk fruit en bij de tussenstop is ook een drankje voorzien. Inschrijven is niet noodzakelijk en ook wie niet fietst kan op de vertrekplaats in de Sint Jozefschool, Kloosterstraat 1 een stuk taart of een pannenkoek eten. De prijsuitreiking is gepland om 18u.

http://www.emblem.landelijkegilden.be