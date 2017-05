Sander Gille en Joran Vliegen winnen dubbelspel ITF Boekarest

Brussel - Sander Gille en Joran Vliegen hebben vrijdag het dubbelspel gewonnen op het ITF Futures-toernooi in het Roemeense Boekarest (gravel/15.000 dollar).

De topreekshoofden klopten in de finale de als derde geplaatste Roemeense tandem Andrei Stefan Apostol en Nicolae Frunza met 7-6 (7/5) en 6-2.

Voor Gille is het zijn 26e dubbeltitel, zijn 20e met Vliegen. Die zit nu aan 23 titels in het dubbelspel. Vorige week hadden de Belgen zich nog tot eindwinnaars in het Italiaanse Napels gekroond (gravel/25.000 dollar).