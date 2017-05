Zverev houdt Raonic uit halve finales ATP Rome

Alexander Zverev (ATP 17) heeft zich vrijdag verzekerd van een ticket voor de halve finales op het Masters 1.000 toernooi in Rome (gravel/4.273.775 euro). De 20-jarige Duitser rekende bij de laatste acht in twee sets af met de als vijfde geplaatste Canadees Milos Raonic (ATP 6), het werd 7-6 (7/4) en 6-1.

In de halve finales botst Zverev op John Isner (ATP 24), de boomlange Amerikaan (2m08) zette in zijn kwartfinale Marin Cilic (1m98). De Kroaat, nummer acht van de wereld, ging onderuit met 7-6 (7/3), 2-6 en 7-6 (7/3) na ruim 2,5 uur tennis. Marin Cilic was in de Italiaanse hoofdstad verantwoordelijk voor de uitschakeling van David Goffin (ATP 10). Hij versloeg Belgiës nummer 1 donderdag in de derde ronde (achtste finales) met 6-3, 6-4.

De andere halve finale gaat tussen man in vorm Rafael Nadal (ATP 4) of Dominic Thiem (ATP 7) en Novak Djokovic (ATP 2) of Juan Martin Del Potro (ATP 34).