Nepadvocaat (71) krijgt twee jaar en moet 167.000 euro betalen voor oplichting

Brasschaat / Borgerhout - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de bijna 71-jarige Werner T. uit Brasschaat veroordeeld tot twee jaar cel en 1.500 euro boete, omdat hij vijf mensen had opgelicht, terwijl hij zich voordeed als advocaat. De man werd voor gelijkaardige feiten al door het hof van beroep in Gent veroordeeld tot dertig maanden cel.

De beklaagde werkte als vrijwilliger in dienstencentrum De Vrijgeweide in Borgerhout. Hij deed zich voor als advocaat, ook al maakte hij zijn rechtenstudie nooit af. De zeventiger wist het vertrouwen van de bejaarden te winnen en liet zich betalen voor zijn ‘juridisch advies’.

In 2014 werden drie klachten neergelegd. Een bejaarde dame had 107.000 euro aan Werner T. gegeven om te beleggen, maar hij had het geld in eigen zak gestoken. Een ander slachtoffer had hem 720 euro gegeven om een testament op te stellen, wat de man nooit gedaan had. Van een derde vrouw had hij 650 euro afgetroggeld.

Op 24 juni 2015 stapte een man naar de politie. Hij had een woning op lijfrente gekocht en had de betalingen overgemaakt aan Werner T., die zich als advocaat van de eigenares had voorgedaan. Ook dat geld, in totaal bijna 61.000 euro, had hij zelf opgestreken. Het slachtoffer werd door toedoen van het gesjoemel van de beklaagde uit het pand gedreven.

Gokverslaving

De zeventiger had met de gelden onder meer zijn gokverslaving gefinancierd. De man had voorts ook nog een auto verdonkeremaand. De wagen was van zijn vriendin, maar hij mocht ermee rondrijden om zijn job als ‘advocaat’ te kunnen uitoefenen. Toen hun relatie op de klippen liep, had hij de auto nooit teruggebracht.

Naast een celstraf en een boete werd hij ook veroordeeld tot het betalen van 167.610 euro aan schadevergoedingen.