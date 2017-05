Waar men gaat langs Kempense wegen komt men een kapelletje tegen...

Geel - Pas als je erop let, ga je ze echt zien. De ontelbare Mariakapellen in de Kempen. Waar staan ze overal en waarom zijn ze er ­gekomen? We zouden er een reeks van 77 ­delen mee kunnen ­vullen. Want zowat elk ­kapelletje kent een e­igen verhaal. Van een wonderbaarlijke genezing tot een pastoorsmeid met een schuldgevoel. CittA Kempen koos er enkele bijzondere exemplaren uit.

Wie in de bibliotheek alles hoopt te vernemen over ­Mariakapellen in de Kempen, komt van een kale reis thuis. Met wat geluk vind je misschien de twee delen van Ons Lief Vrouwke in de Kempen, geschreven ...