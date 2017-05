Ex-vriend foltert studente (20) met scheermes: “Ze is gruwelijk verminkt aan het gezicht”

Ze raapte al haar moed bij elkaar en tikte “ik ben u kotsbeu”, zo zette een twintigjarige studente haar toxische relatie met de 34-jarige Younes N. uit Aalst stop. Hij lokte haar daarna met een smoesje mee ‘om te praten’ en folterde haar met een scheermes. “Ze is gruwelijk verminkt aan het gezicht, ze durft niet buitenkomen, ik ga een verzoek indienen bij het Fonds voor slachtofferhulp, anders gaat mijn cliënt de dure plastische chirurgie niet kunnen betalen”, vertelt haar advocaat Dimitri De Béco.

Na een knipperlichtrelatie van twee jaar zette de twintigjarige studente er een definitief punt achter. De druppel was een scheve schaats, hij had haar bedrogen op vakantie. Younes kon dit niet verkroppen, maandenlang schreeuwde hij veranderd te zijn en bleef hij haar lastigvallen. Op sommige dagen stuurde hij haar tot 60 WhatsApp-berichten.

Begin februari dit jaar had ze er echt genoeg van en stuurde ze hem dat laatste bericht. Maar zelfs dat was niet genoeg om hem te laten stoppen want twee dagen later stuurde hij een smekend bericht terug. Hij wou haar nog een laatste keer te zien, nog één keer af spreken, “om te praten”, zei hij. Ze was hem “kotsbeu”, maar om het hoofdstuk in haar leven volledig af te sluiten, stemde ze in.

Scheermes

Niet veel later stond hij met zijn wagen aan haar deur. De studente stapte argeloos in zijn wagen, maar dan reed Younes onverwacht weg. Hij zei dat ze naar zijn huis gingen, om haar iets te tonen. Binnen in huis knalde loeiharde muziek, in het midden van de ruimte: een stoel met plastic strips aan de armleuningen. Ze zat als een rat in zijn val.

Vervolgens werkte Younes haar tegen de grond en ging hij haar te lijf met een scheermes. “Hij heeft haar geraakt op haar voorhoofd, wangen, haar oor... het is afgrijselijk, ze is verminkt voor de rest van haar leven. Dit zijn zware folteringen”, zegt haar advocaat. Hij raakte haar minstens tien keer, weet Het Laatste Nieuws. “Nu zal niemand je nog willen. Niemand zal nog in je geïnteresseerd zijn”, zei hij. Uiteindelijk belde hij zelf de hulpdiensten en zei hij dat zij hem aangevallen had.

Getekend voor het leven

”Het onderzoek loopt momenteel”, bevestigt haar advocaat. Hij zit in voorhechtenis en het onderzoek loopt. “Hopelijk raakt dat komende maand afgerond, zodat we tegen de zomer tot een proces kunnen komen. Ik verwacht niet dat dit voor assisen komt, dat hangt af van het parket.”

Hoewel Younes vastzit is de studente fysiek en emotioneel vernield. “Mijn cliënte lijdt enorm, ze is momenteel niet in staat om te communiceren en ze komt haar deur niet uit, enkel om naar de psycholoog te gaan. De wonden in haar gezicht zijn echt diepe snijwonden, het is echt afgrijselijk. Ik ben momenteel bezig met een verzoek aan Fonds Slachtofferhulp. Ze gaat heel gespecialiseerde plastische chirurgie nodig hebben en die gaat ze niet zelf kunnen betalen vrees ik.”

De advocaat van Younes wenste niet te reageren.