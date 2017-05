Trump woensdagavond opgewacht door duizenden betogers

Het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan ons land in het kader van de NAVO-top, brengt volgende week heel wat manifestanten op de been. Woensdagavond wordt het staatshoofd opgewacht door duizenden betogers, die in het kader van de grote protestmars “Trump not Welcome” door de hoofdstad trekken. De lokale politie Brussel-Hoofdstad-Elsene waarschuwt voor woensdagavond alvast voor stevige verkeershinder in het stadscentrum.

De “Trump not Welcome”-mars is een initiatief van enkele studenten uit Gent en Brussel. Bijna 9.000 mensen hebben zich via Facebook voor de mars ingeschreven, de organisatie verwacht uiteindelijk af te klokken op 10.000 man. De manifestanten verzetten zich naar eigen zeggen tegen “Trump en zijn miljardairsregering”, en willen aandacht vragen voor “het leefmilieu, de mensenrechten en de strijd tegen seksisme, racisme en discriminatie”.

De betogers verzamelen woensdagavond rond 17 uur aan het Brusselse Noordstation, van waaruit ze door de hoofdstad trekken via de Sainctelettesquare, de Antoine Dansaertstraat, het Beursplein en de Emile Jacqmainlaan, om uiteindelijk weer aan Brussel-Noord halt te houden. Het einde van de manifestatie is voorzien rond 22 uur.

De woordvoerster van de politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Ilse Van de Keere waarschuwt alvast voor stevige verkeershinder. “Het is zeker niet aangewezen om je met de wagen in de buurt van het parcours te begeven”, klinkt het. De politie zet de straten langs het parcours af tijdens de passage van de manifestanten, maar probeert ze daarna zo snel mogelijk weer open te stellen, aldus Van de Keere. Bestuurders kunnen terecht op de Twitteraccount van de politie (@zpz_polbru) voor real-time verkeersinformatie.

Donderdagochtend staat bij het begin van de NAVO-top een manifestatie gepland aan het hoofdkwartier in Evere. Dat gaat om een kleinere actie met een honderdtal betogers, aldus nog Van de Keere.