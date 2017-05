‘Veelpleger’ rijft 31ste veroordeling binnen

Abdlaazize M. (links vooraan, met kap over hoofd) Foto: ima

Turnhout - De strafrechter in Turnhout heeft Adlaazize M. (43) veroordeeld tot 20 maanden celstraf. Het is zijn 31ste veroordeling.

De openbare aanklager schrok er zelf van. “Toen ik jouw naam in de computer in gaf, kwam ik terecht bij 104 feiten. U weet niet van ophouden”, zei substituut Ellen De Ketelaere. “Je palmares bestaat uit negentien veroordelingen voor de correctionele rechtbank, zes voor de politierechtbank, vier voor het hof van beroep en eentje voor de jeugdrechtbank.”

Abdlaazize M. stond voor de strafrechter in Turnhout terecht voor inbraken, weerspannigheid en bedreigingen. Op 29 oktober van vorig jaar was hij met een valse sleutel binnengedrongen bij zijn schoonouders.

Op 2 november 2016 zou hij maar liefst drie keer hebben toegeslagen binnen het uur. Om 2.30u werd de poort bij Phone 2 Go omhoog getild en onderstut met een houten blok. Abdlaazize M. zou vervolgens het raam hebben ingeslagen en dertien smartphones hebben gestolen.

Een half uur later sloeg de verdachte toe bij zijn schoonouders. Om 3.30u stonden de bewoners van een huis in de buurt oog in oog met een inbreker.

Voor een deel van de feiten werd hij vrijgesproken. De veelpleger kreeg ook 900 euro boete.