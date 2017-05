‘De Zomer is van Mechelen’ staat bol van de primeurs

Mechelen - Het aftellen naar ‘de Zomer is van Mechelen’ is begonnen: op 24 juni start de langste gratis festivalzomer van Mechelen ooit. Die eindigt uiteraard met Maanrock in het weekend van 25 tot 27 augustus.

Ottertrotter, Parkpop, de Dijlefeesten en Maanrock zijn de hoogtepunten met telkens een nieuwe insteek. Zo zal Ottertrotter op 24 juni niet één maar twee dagen beslaan. In samenwerking met Cuba Libre wordt zaterdagavond een zwoele dansavond vol salsa en samba.

Nauwelijks enkele dagen later start op donderdag 29 juni en dat elke week tot en met 17 augustus Parkpop in de Kruidtuin. Op de affiche namen als Buscemi & Squadro Bossa, Meuris en Jali Madi en Bart Peeters. Op de twee feestdagen in juli is ambiance met Mechelen Zingt op 11 juli en Bal Populaire met Radio Modern op 21 juli.

Nog nieuw is dat de Dijlefeesten na 41 edities naar een nieuwe locatie verhuizen en een nieuwe datum: 4 en 5 augustus en op het Cultuurplein aan het Cultuurcentrum zelf.

Verder werden vrijdagmiddag nog een aantal nieuwe namen voor Maanrock (25 tot 27 augustus) gelost zoals Soulsister, Van Echelpoel, Discobaar A Moeder, Merdan Teplak, Michael Schack.

‘De Zomer is van Mechelen’ staat dit jaar ook helemaal in het teken van vijf goede doelen. Meer dan 6.000 Mechelaars kozen die mee: Dierenbescherming Mechelen, Prinses Harte, Mechelen Mondiaal Duurzaamheid, Barts Weg en Villa Clementina. Van elke consumptie op de festivals gaat een deeltje naar deze goede doelen en er komen extra acties.

Met Beachvolley, beiaardconcerten, Mechelen Kinderstrand, het Maneblusses Na-Tour Cirtierum, de zomerbars, D.Art kunstroute en poëziefestival Vice Versa, Feest in de wijk enz. is de Mechelse Zomer in elk geval bijzonder goed gevuld en spannend als een zwembroek.

Voor meer informatie over ‘de Zomer is van Mechelen’ kan u terecht op de website van de organisatie.