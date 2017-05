Met deze tips hou je dit weekend de lachspieren in vorm

Lachen is gezond, of dat nu met een blijspel, comedy of improvisatie is. Met deze 7 tips hou je komend weekend je lachspieren in uitstekende vorm.

1. Feestje bij de buren, theaterkomedie

Als Gaby en Etienne hun bovenbuurman Bert en hun benedenbuurvrouw Chantal uitnodigen voor een gezellig etentje onder vrienden, hebben ze maar één bedoeling: de twee elimineren om van hun appartement de gedroomde ‘triplex’ te kunnen maken. Spelen mee: Guy Keeren, Danielle Van de Vel, Marleen Jacobs en Dirk Mortelmans.

Wanneer en waar? Vrijdag en zaterdag om 20.30u, zondag om 15u, Multatulitheater, Antwerpen.

Prijs: 13 euro

Info: www.multatulitheater.be

Foto: RR

2. ‘k Wil wel maar ik kan niet, blijspel

Na een wereldreis van zeven maanden komt Filip, de enige zoon van Bob en Christiane, terug thuis. Tijdens zijn reis is hij in Afrika verliefd geworden op Elke, een Belgische Arts zonder Grenzen. Het stel is zo verliefd dat het meteen wil trouwen. Filip wil zijn ouders verrassen met het grote nieuws, maar die hebben voor hem een nog grotere verrassing.

Wanneer en waar? Vrijdag en zaterdag om 20.15u, zondag om 15u, Echt Antwaarps Teater

Prijs: 25 euro

Foto: RR

Info: www.echtantwaarpsteater.be

3. Serieus!?, improvisatietheater

Een MC praat de avond aan elkaar, het publiek heeft een actieve rol. Er worden spelletjes gespeeld waarbij een 4-tal spelers van improvisatiegezelschap Serieus!? de suggesties vanuit het publiek dankbaar omzet in comedy.

Wanneer en waar? Zaterdag van 21 tot 23u in Lebowski’s, Antwerpen

Prijs: 5 euro

Info: www.lebowskis.be

Foto: Jan Van der Perre

4. Belgische Improvisatie Liga

Le moment suprême: de grote BIL-finale. Wie wordt kampioen van 2017? De twee ploegen in de finale hebben sinds januari niet stil gezeten, en zaterdag beslist het publiek wie met de pluimen gaat lopen. “De BIL-finale staat garant voor vonken en vuur, want de ploegen staan scherp en de belangen zijn groot”, belooft BIL.

Wanneer en waar? Zaterdag om 20u in het Antwerpse Zuiderpershuis

Prijs: 16 euro

Info: www.bil.be

Foto: Geert Vanloffelt

5. Crisiskok, comedy

Het recept van Joost Van Hyfte, grootmeester in de culinaire comedy? Lekkere ingrediënten, gekruide beschouwingen en analyses, een geut interactie en een flinke snuif sarcasme. ‘Crisiskok’ is de derde zaalshow van Van Hyfte.

Wanneer en waar? Zaterdag om 20.15u in Cultuurcentrum De Kern, Wilrijk

Prijs: 14 euro

Info: www.ccdekern.be

Foto: RR

6. Strak, comedy

Sinds 1 januari 2017 is het officieel: Thomas Smith is Belg. Ja, hij kent de cultuur. Ja, hij spreekt de taal. Ja, hij speelt hele shows in het Nederlands. Hij woont al bijna zijn hele leven in Vlaanderen, maar hij heeft zich nooit laten naturaliseren. Waarom ook? Als Johnson, Farage en consorten zich niet hadden gemoeid, was dat waarschijnlijk zo gebleven. De Brexit werd meteen ook de exit van de Britse Belg. Bovendien is Smith 50 geworden. Tijd om de balans op te maken.

Wanneer en waar? Zaterdag om 20.15u in Cultuurcentrum Merksem

Prijs: 16 euro

Foto: if

Info: www.ccmerksem.be

7. De Schaar Erin, theaterkomedie

Wanneer in kapsalon ‘De Schaar Erin’ huisbazin Isabelle Kozak wordt vermoord, worden alle aanwezigen verdacht: saloneigenaar Tony, kapster Barbara, madame Delrey en zakenman Eddy. Aan de inspecteur en zijn niet zo snuggere kompaan om dit mysterie op te lossen. Let vooral op de schitterende prestatie van Dirk Van Vooren.

Wanneer en waar? Zaterdag om 20.15u, zondag om 15.15u, Theater Elckerlyc, Antwerpen

Prijs: 17 euro

Info: www.elckerlyc.be