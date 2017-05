Moskou en Damascus veroordelen Amerikaanse luchtraid tegen Syrisch leger

Syrië en bondgenoot Rusland hebben vrijdag de luchtraid op (bondgenoten van) het Syrische leger van de door de VS geleide coalitie Syrie sterk veroordeeld. Damascus liet weten dat het zich niet laat intimideren en dat het de “zogenaamde coalitie” niet nodig heeft in de strijd tegen de door al-Qaida en IS geleide terreurgroepen. Het staatspersagentschap Sana haalde een legerbevehebber aan, volgens wie bij de “schandelijke agressie” verscheidene slachtoffers en zware materiële schade zijn gevallen.

De VS verdedigden zich donderdag door te stellen dat de eenheid waarschuwingsschoten had genegeerd. De aanval vond echter plaats op Syrisch grondgebied, meer bepaald op een recent tot veiligheidszone en no-flygebied uitgeroepen enclave. Rusland laakte vrijdag dan ook de “schending van de Syrische soevereiniteit”.

Het bombardement vond plaats aan de grenspost al-Tanaf (al-Tanf) met Jordanië, in volle woestijn, maar strategisch erg belangrijk. De “internationale coalitie” opereert vanuit dat land, onder meer door het opleiden van “rebellen” die de strijd met IS moeten aangaan. Al-Qaida in Syrië, na een resem naamsveranderingen momenteel luisterend naar de naam Hay’at Tahrir al-Sham, staat echter niet op de Amerikaanse terreurlijst. De groep werkt onder andere samen met de Noureddin Zenki Brigade, jihadisten die tot de gematigde rebellen worden gerekend.

Het bombardement houdt allicht verband met de strijd om het door IS belegerde Deir Ezzor. Zowel het Syrische leger als door de coalitie opgeleide en gesteunde rebellen van het ‘Nieuwe Syrische Leger’, de opvolger van wijlen het Vrije Syrische Leger (FSA), willen die stad bevrijden of veroveren. Al-Tanaf heeft ook zijn belang door zijn ligging aan de autoweg van Damascus naar Bagdad. De regeringen in beide steden hebben het plan opgevat, gezamenlijk tegen de jihadistengesel op te treden.

(belga)