“Engie en RWE onderzoeken alliantie”

Brussel - De Franse energiegigant Engie en zijn Duitse sectorgenoot RWE zouden via hun zakenbankiers samenwerkingsopties onderzoeken. Dat zeggen anonieme bronnen aan het persagentschap Reuters. Beleggers reageerden verdeeld.

Eén van de opties zou zijn dat RWE zijn belang in het beursgenoteerde Innogy, actief in hernieuwbare energie en netwerken, ruilt voor een minderheidsbelang in Engie. De Duitsers zouden zo tot een derde van Engie-Innogy kunnen controleren.

Er zouden nog geen gesprekken geweest zijn tussen het topmanagement van beide bedrijven, de onderhandelingen gebeuren vooralsnog op het niveau van de adviseurs en zakenbankiers. Een formeel mandaat is er evenmin.

Een bron binnen de Franse regering bevestigt dat er gesprekken lopen, maar wees erop dat dit niet betekent dat ze zullen slagen.

Reuters merkt op dat een samenwerking tussen Engie en RWE het begin kan vormen van een Frans-Duitse energie-alliantie. De regeringen van beide landen zouden daar alvast niet rouwig om zijn, al zal er gewacht worden tot na de Duitse verkiezingen in september alvorens er knopen worden doorgehakt, klinkt het.

Bij Engie en RWE onthoudt men zich van commentaar. De beurzen reageerden verdeeld: RWE koerste vrijdagmiddag ruim 3,5 procent hoger, als sterkste stijger van de DAX-index. Engie staat na een eerste koersopstoot vrijdagmiddag bijna 1 procent lager en bengelt daarmee onderaan de Bel20.

